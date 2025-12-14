به گزارش سرویس بین الملل خبرگزاری صدا و سیما به نقل از پایگاه خبری فلسطین الیوم، صد‌ها نفر در پاریس پایتخت فرانسه با دردست داشتن پلاکارد‌هایی که روی آن نوشته شده بود «نه به سازش» و «نه، به دیکتاتوری» در اعتراض به سیاست‌های رئیس جمهور آمریکا در منطقه تظاهرات کردند.

تظاهر کنندگان با سر دادن شعار‌هایی سیاست‌های جنگ طلبانه دونالد ترامپ رئیس آمریکا علیه کشور‌های منطقه را محکوم کردند.

تظاهر کنندگان همچنین مقابله افکار عمومی جهانی را با سیاست‌های دولت آمریکا در منطقه خواستار شدند.