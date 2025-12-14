پخش زنده
دومین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و غذایی مازندران ۷ تا ۱۰ بهمن برگزار میشود.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ رضا رستمی مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران در حاشیه مراسم رونمایی از پوستر دومین نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و کشاورزی مازندران، از برگزاری دومین دوره نمایشگاه تخصصی صنایع تبدیلی و تکمیلی کشاورزی و صنایع غذایی در استان خبر داد.
وی گفت: این نمایشگاه از ۷ تا ۱۰ بهمنماه امسال در محل نمایشگاه بینالمللی مازندران – قائمشهر برگزار خواهد شد.
رستمی با بیان اینکه این نمایشگاه با هدف معرفی توانمندیهای تولیدی، فرآوری و صادراتی بخش کشاورزی برگزار میشود، افزود: در این دوره، فعالان حوزههای زراعی، دام و طیور، شیلات و باغی به همراه شرکتهای فعال در زمینه ماشینآلات، تجهیزات و فناوریهای صنایع تبدیلی و تکمیلی حضور خواهند داشت.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران با اشاره به استقبال گسترده از سوی فعالان اقتصادی سراسر کشور گفت: از استانهای مختلف درخواستهای متعددی برای حضور در نمایشگاه دریافت کردهایم، اما به دلیل محدودیت فضای سالنها، در مرحله نخست تلاش کردهایم اولویت را به تولیدکنندگان، واحدهای صنایع غذایی و شرکتهای ماشینسازی مرتبط با بخش کشاورزی بدهیم.
رستمی ادامه داد: براساس برنامهریزی انجامشده، ۴۷ غرفه برای این نمایشگاه پیشبینی شده است و در صورت افزایش تقاضا، امکان استفاده از سالنهای جانبی و توسعه فضای نمایشگاهی نیز وجود خواهد داشت.
وی یکی از مهمترین ویژگیهای این دوره از نمایشگاه را تمرکز ویژه بر توسعه صادرات محصولات کشاورزی و صنایع غذایی عنوان کرد و گفت: حضور شرکتهای فعال در حوزه صادرات، از جمله یک سکوی تخصصی صادراتی، از نقاط قوت این نمایشگاه است.
مدیرعامل اتحادیه شرکتهای تعاونی صنایع تبدیلی کشاورزی مازندران بیان کرد: براساس توافق صورتگرفته، شرکتهایی که در نمایشگاه حضور دارند میتوانند از امکانات ویژه و تخفیفهای اختصاصی برای عضویت و فعالیت در این پلتفرم صادراتی بهرهمند شوند.
رستمی با تأکید بر نقش نمایشگاهها در ایجاد ارتباط مستقیم میان تولیدکنندگان، سرمایهگذاران و بازارهای هدف افزود: این رویداد فرصتی مناسب برای معرفی ظرفیتهای استان مازندران در حوزه صنایع تبدیلی، تکمیلی و غذایی، تبادل تجربیات، توسعه بازار فروش و افزایش سهم صادرات محصولات کشاورزی خواهد بود.
وی در پایان ابراز امیدواری کرد که برگزاری این نمایشگاه بتواند زمینهساز تقویت زنجیره ارزش کشاورزی، افزایش ارزش افزوده محصولات، حمایت از تولیدکنندگان و رونق اقتصادی استان مازندران شود.