شرکت برق منطقهای خوزستان به عنوان «شرکت برتر» گذر موفق از شرایط اوج بار ۱۴۰۴ از سوی شرکت توانیر معرفی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مصطفی رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر، شرکت برق منطقهای خوزستان را به عنوان شرکت برتر در گذر موفق از شرایط اوج بار تابستان ۱۴۰۴ معرفی و از تلاشهای کارکنان این شرکت قدردانی کرد.
به نقل از روابط عمومی شرکت برق منطقهای خوزستان، در تقدیرنامه رجبی مشهدی مدیرعامل شرکت توانیر به علی اسدی آمده است:
بدینوسیله ضمن معرفی آن شرکت به عنوان «شرکت برتر»، از مساعی و اهتمام جنابعالی، مدیران و تمامی همکاران ارجمند آن شرکت جهت گذر موفق از شرایط اوج بار ۱۴۰۴ که نشان از همت، تخصص، برنامهریزی و تعامل همهجانبه، بهرهگیری از تمام ظرفیتها و تلاش شبانهروزی است، کمال تقدیر و تشکر را دارد.
امید است در پرتو عنایات حضرت باریتعالی در راه خدمت به نظام مقدس جمهوری اسلامی، مردم شریف ایران همواره موفق و موید باشید.
بر اساس این گزارش، برای تامین برق تابستان ۱۴۰۴ از سوی وزارت نیرو ۳۱ پروژه که معادل ۲۰ درصد پروژههای کشور بوده، به برق منطقهای خوزستان ابلاغ شد که حدود ۹۰ درصد آن محقق شد.
بهینهسازی شبکه موجود و افزایش ظرفیت ترانسفورماتورها، تعویض هادی خطوط برای افزایش ظرفیت انتقال برق، تعویض و شستشوی مقرهها و تجهیزات برای مقابله با آلودگی، دیگر اقداماتی بوده که برای توسعه و پایداری شبکه برق منطقهای خوزستان صورت گرفت.
خوزستان در تابستان ۱۴۰۴ با گرمای بیسابقهای روبهرو بود و ۴۳ روز از تابستان دمای بالای ۵۰ درجه داشت که نسبت به سال قبل رشدی ۸۷ درصدی را نشان میدهد و همین موضوع نیز باعث رشد مصرف عمدتاً بار سرمایشی (کولر) شد، اما علیرغم اینها، شرکت برق منطقهای خوزستان با تلاش حداکثری و وارد مدار کردن پروژههای برنامهریزی شده و بهینهسازی شبکه موجود، توانست ضمن حفظ پایداری شبکه، عبور موفقی از پیک مصرف داشته باشد.