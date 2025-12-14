به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما،با اعلام فاطمه پورزمان نایب رئیس بانوان فدراسیون کاراته، اعضای کمیته فنی بانوان این فدراسیون معرفی شدند.

این اقدام با هدف حفظ استقلال فنی بانوان، استفاده از ظرفیت‌های تخصصی و ارتقای فرآیندهای فنی و تصمیم‌سازی در بخش بانوان صورت گرفته است.

بر این اساس، جمیله وفایی، مریم مشیری، رویا هرمزی، سهیلا چراغی، شهناز حسنین، آزاده بهزاد، اشرف شفیعی، ریحانه درفشی، نسیم مهرپرور، ناهید شهبازی و مژگان قربانی به‌عنوان 11 عضو کمیته فنی بانوان فدراسیون کاراته معرفی شدند.