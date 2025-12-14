مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش با اشاره به فعالیت مشترک ۷۲۰۰ مدرسه با مسجد مجاور، در سال گذشته، گفت: آموزش و پرورش امسال با اجرای طرح «سه‌میم» به صورت هدفمند از ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد بهره می‌گیرد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، میکائیل باقری، مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش دربارۀ استفاده از ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در برنامه‌های فرهنگی هنری آموزش و پرورش، گفت: با اجرای طرح «سه میم»، وزارت آموزش و پرورش گام مهمی برای بهره‌گیری از ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در جهت رشد تربیتی و معنوی دانش‌آموزان برداشته است.

آقای باقری افزود: این طرح با هدف تقویت پیوند میان سه نهاد کلیدی تربیت (مسجد، مدرسه و منزل) طراحی شده و تلاش می‌کند تا مسجد را از فضایی صرفاً عبادی به محیطی پویا، جذاب و تربیت‌محور برای نوجوانان تبدیل کند و به صورت هدفمند از ظرفیت کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در تربیت دینی و رشد استعداد‌های دانش‌آموزان بهره گیرد.

وی ادامه داد: کانون‌های فرهنگی هنری مساجد در این طرح می‌توانند نقش مهمی در شکوفایی استعداد‌های دانش‌آموزان ایفا کنند و از طریق برگزاری کلاس‌های فوق‌برنامه، نشست‌های گفتمانی، جشن‌ها، مسابقه‌های قرآنی و فعالیت‌های هنری و فرهنگی، بستری فراهم می‌شود تا دانش‌آموزان بتوانند در فضایی امن، معنوی و خلاقانه رشد کنند.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش گفت: همچنین استفاده از دانش‌آموزان در نقش‌هایی مثل مکبر، موذن، قاری، مداح و خادم افتخاری، با تقویت حس مسئولیت‌پذیری، موجب افزایش اعتماد به نفس و مشارکت اجتماعی آنان می‌شود.

آقای باقری دربارۀ طرح و برنامه برای تعامل بیشتر دانش آموزان با مساجد مجاور و کانون‌های مساجد افزود: تعامل بیشتر دانش‌آموزان با مساجد مجاور مدارس، برنامه‌ریزی‌شده و در دستور کار قرار گرفته است، سال گذشته ۷۲۰۰ مدرسه مجاور مسجد، اقدام به اجرای فعالیت‌های مشترک با یکدیگر کردند و ارتباط مستمری در طول سال تحصیلی داشته‌اند.

وی ادامه داد: از جمله اقدامات عملی می‌توان به دعوت از امام جماعت مسجد به مدرسه، سازماندهی حضور گروهی دانش‌آموزان در نماز جمعه، برگزاری کلاس‌های مشترک در مسجد محل، و ایجاد کانال‌های ارتباطی برای تعامل مستمر میان سه نهاد اشاره کرد.

مدیرکل قرآن، عترت و نماز وزارت آموزش و پرورش افزود: این اقدامات نه‌تنها موجب تقویت هویت دینی دانش‌آموزان می‌شود، بلکه با ایجاد نشاط و معنویت، نقش مؤثری در کاهش آسیب‌های اجتماعی و ارتقای سرمایه فرهنگی جامعه دارد.