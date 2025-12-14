رئیس اداره میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد گفت: عملیات مرمتی این بنای ارزشمند با هدف صیانت از هویت تاریخی و ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی به بازدیدکنندگان در حال اجراست.

به‌ گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، سپهری با اشاره به جایگاه خانه لاری‌ها به عنوان یکی از خانه‌های فاخر و شاخص شهر یزد گفت: این مرمت شامل کف‌سازی و بدنه‌سازی فضاهای داخلی، مرمت درهای چوبی، سامان‌دهی و بهسازی سرویس‌های بهداشتی و همچنین اجرای نورپردازی متناسب با شأن تاریخی بنا است.

رئیس اداره میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی شهرستان یزد افزود : احیا و باز پیرایی خانه‌های تاریخی ، نقش مؤثری در حفظ میراث فرهنگی و رونق گردشگری شهر جهانی یزد دارد و تلاش شده است این اقدامات با رعایت اصول فنی و ضوابط میراثی انجام شود.

وی گفت: بر اساس برنامه‌ریزی‌های انجام‌ شده ، این مجموعه تاریخی تا پیش از فرا رسیدن عید نوروز آماده بهره‌برداری و بازدید گردشگران خواهد شد.

خانه تاریخی لاری‌ها، یادگاری از دوره قاجار و از بناهای شاخص بافت تاریخی یزد، هرساله میزبان گردشگران داخلی و خارجی بسیاری است. این بنای تاریخی شامل شش باب خانه با فضاهای کاملاً معماری ویژه خانه‌های کویری است. درها، پنجره‌ها، ارسی‌ها و اتاق های آینه کاری و نقاشی شده آن یکی از نمونه‌های زیبا و عالی خانه‌های اعیانی قرن سیزدهم است.

خانه تاریخی لاری ها در تاریخ ۲۴ بهمن ۱۳۷۵ با شمارهٔ ثبت ۱۸۳۷ به‌ عنوان یکی از آثار ملی ایران به ثبت رسید.