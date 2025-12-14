پخش زنده
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت در همدان گفت: سالانه در کشور ۲۵۰ هزار سقط غیر قانونی و عمدی جنین صورت میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، امیر حسین بانکی پور در همایش بررسی ابعاد حقوقی؛ قضایی و اخلاقی سقط عمدی جنین در همدان افزود: این آمار قبل از اجرای قانون جوانی جمعیت، ۵۰۰ هزار سقط در سال بوده است.
او تاکید کرد: ۹ مورد از مواد قانون جوانی جمعیت به موضوع سقط عمدی جنین اختصاص گرفته و با اجرای برنامههای فرهنگی و ایجاد مراکز نفس، ۵۰ درصد، کاهش آمار سقط جنین داشتیم.
رئیس کمیسیون مشترک طرح جوانی جمعیت بابیان اینکه برخورد بازدارنده و جدی با متخلفان خواهد شد افزود: در صورت مشاهده و گزارش تخلفات در داروخانهها و مطبهای پزشکی و تجویز داروهای سقط جنین؛ این مراکز بسته خواهند شد.
غلامرضا کلوندی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی استان همدان هم گفت: آینده جمعیتی کشور در خطر است و ۵۷ درصد سقط عمدی جنین در سنین ۲۰ تا ۳۵ سال انجام میشود و سقطهای دارویی هم ۵۴ درصد افزایش داشته است.