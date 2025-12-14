پخش زنده
هواشناسی مازندران اعلام کرد: تا صبح پنجشنبه ۲۷ آذر، وزش باد شدید و مواج شدن دریا در سواحل استان ادامه خواهد داشت.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ هواشناسی مازندران با صدور هشدار دریایی سطح نارنجی، اعلام کرد: با عبور موج از تراز میانی جو و شمالی شدن جریانهای جوی، مازندرانیها از اوایل وقت یکشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۳ تا صبح پنجشنبه ۱۴۰۴/۹/۲۷ شاهد وزش باد شدید، مواج شدن دریا و بارش باران خواهند بود.
بیشینه سرعت وزش باد نزدیک ساحل و دور از ساحل تا ۱۷ متر بر ثانیه (۶۱ کیلومتر بر ساعت) از سمت شمال، شمال شرقی و شرقی، ارتفاع موج قابل ملاحظه در نزدیک ساحل ۲.۴ متر (بیشینه تا ۳.۸ متر) و دور از ساحل تا ۲.۹ متر (بیشینه تا ۴.۶ متر) برآورد میشود.
غرق شدن شناگران، قایقها و شناورهای گردشگری، غرق شدن شناورهای صیادی، اختلال در ورود و خروج شناورها به حوضچه بنادر، احتمال آسیب دیدن شناورهای بزرگ، اختلال در تخلیه و بارگیری شناورها و احتمال وارد شدن خسارت به سازههای دریایی از جمله پیامدهای این رویداد جوی است.
در این مدت کلیه فعالیتهای دریایی ممنوع است