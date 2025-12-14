پخش زنده
جشنواره صنایع دستی، مشاغل خانگی و کارآفرینی امروز در آبادان راه اندازی شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آبادان، جشنواره صنایع دستی، مشاغل خانگی و کارآفرینی با عنوان دستان خلاق اروند امروز در دانشگاه آزاد آبادان راه اندازی شد.
رئیس دانشگاه آزاد آبادان گفت: این نمایشگاه حاصل زحمات شهروندان آبادان و خرمشهر است که دانشگاه آزاد آبادان، واحد بین الملل اروند میزبان آن است.
پرویز عسکری افزود. این نمایشگاه به مدت ۳ روز برگزار است و ۹۰ غرفه در این نمایشگاه راه اندازی شده که محصولات مختلف خانگی و دستی را ارائه کرده است
وی خاطرنشان کرد: هدف از راه اندازی این نمایشگاه آماده سازی و زمینه سازی برای ارائه این محصولات به دانشجویان و اساتید و به نیز به شهروندان است.
درصدی از این جشنواره برای کمک، به بیماران دیالیزی اختصاص مییابد.