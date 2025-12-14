پخش زنده
امروز: -
مجری طرح و مدیر اداره هدایت آبهای سطحی شهرداری اهواز گفت: اجرای کامل طرح جامع جمعآوری آبهای سطحی این کلانشهر به ۱۵ همت اعتبار نیاز دارد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سعید ابراهیمی با بیان اینکه اجرای کامل طرح جامع جمعآوری آبهای سطحی، ۱۵ همت اعتبار نیاز دارد، اظهار داشت: این برنامه در نقاط اولویتدار و بحرانی اهواز با همکاری دانشگاه شهید چمران اهواز انجام شده و همچنان ادامه دارد.
وی با اشاره به اینکه تا پیش از شروع بارش باران ۴۶ هزار متر لولهگذاری برای جمعآوری آبهای سطحی در اهواز انجام شد، افزود: طی چند سال اخیر طرح ضربتی نوبت اول جمع آوری آبهای سطحی در ۵۶ نقطه و طرح ضربتی نوبت دوم در ۸۰ محلهی اهواز انجام گرفت که تاثیر بسیار زیادی در خروج آبهای سطحی و جلوگیری از آبگرفتگی داشته است.
ابراهیمی با بیان اینکه در بارندگی اخیر هیچ مشکل آبگرفتگی در مناطق اهواز مشاهده نشد، بیان کرد: در سال ۱۴۰۰ طرح جامع آبهای سطحی تدوین و تصویب و بر همین اساس در مناطق بحرانی همچون کوی علوی، معینزاده و خیابان ادهم اهواز اقدامات بسیار خوبی انجام شد.
مجری طرح و مدیر اداره هدایت آبهای سطحی شهرداری اهواز از فعالیت ۴۸ ایستگا پمپاژ آب در اهواز خبر داد و گفت: ۱۱ ایستگاه از این تعداد با شرکت آبفا مشترک است و اقدامات لازم برای اورهال این ایستگاهها انجام شد.
وی تصریح کرد: برای کاهش نقاط دچار آبگرفتگی در هنگام بارش باران در منطقهی بحرانی کیانشهر نیز یک هزار و ۳۰۰ متر لوله کشی انجام شد و ۷۰ پمپ فعال و حدود یکصد پمپ جدید خریداری شده است.
ابراهیمی با بیان اینکه بعد از بارندگی اخیر ۴۰ دستگاه خودرو برای جمعآوری آبگرفتگی کاسهای در اهواز به کار گرفته شد اضافه کرد: با اقدامات انجام شده در بارندگی چند روز اخیر در برخی مناطق مانده آب چند ساعت بیشتر ماندگار نبود این در حالی است که در سالهای گذشته میزان آبگرفتگی بیش از ۴۸ ساعت به طول میانجامید.
وی اظهار کرد: طرح جمعآوری آبهای سطحی در مناطق چهار، ۵ و ۶ از سمت رودخانه در قالب طرح جامع به زودی آغاز میشود و در این طرح ۹ کیلومتر لوله گذاری انجام خواهد شد.
طرح جامع دفع آبهای سطحی اهواز با پیشنهاد شهرداری طی سالهای اخیر آغاز شد و به دلیل هزینه بر بودن طرح در نقاط بحرانی شهر عملیاتی شده و میزان آبگرفتگی در هنگام بارش باران را بسیار کاهش داده است.
براساس این گزارش در سالهای ۹۸ و ۹۹ شاهد آبگرفتگی ۱۰ روزه در اهواز بعد از بارش باران بودیم که خسارت زیادی را به مردم وارد کرد.