به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، چهارمین روز بازی‌های پاراآسیایی جوانان در امارات با کسب ۴ مدال خوشرنگ برای خوزستانی‌ها همراه بود.

در این رقابت‌ها مبینا بربری به مدال طلا رسید، رقیه شاه‌آبادی موفق به کسب یک نقره و یک برنز شد و آتنا سفید دشتی به مدال برنز دست پیدا کرد.

همچنین الهام کاویانی به عنوان مربی از خوزستان هدایت تیم ملی پارادو و میدانی ایران را بر عهده دارد.

طی روز‌های گذشته نیز در رده نشسته رشته مچ‌اندازی دختران نیز فاطمه حزبیان ورزشکار خوزستانی به مدال طلا دست راست و نقره دست چپ دست پیدا کرد.

همچنین حیدرعلی حیدری دیگر ورزشکار خوزستانی در مسابقات پاراآسیایی تاریخ‌سازی کرد و در دوی ۲۰۰ و ۴۰۰ متر رده نابینایان و کم‌بینایان صاحب دو نشان طلا شد.

در پارادو و میدانی مردان نیز سینا عبیاوی به نشان برنز دست پیدا کرد.

در پاراوزنه‌برداری نیز سید امیرعلی رشیدی‌مهر، رضا حسینوند و رضا عنایت الهی از خوزستان صاحب مدال طلا شدند و تنها برنز کاروان وزنه‌برداری ایران را هم محمد کریم‌نیا ورزشکار خوزستانی تصاحب کرد.

همچنین عنایت‌الهی ضمن قهرمانی در سنگین وزن، رکورد جهان را شکست.

در چهار روز سپری شده از این رقابت‌ها، مردان و زنان خوزستانی موفق به کسب ۱۳ مدال در رشته‌های وزنه‌برداری، مچ اندازی و دو و میدانی شده‌اند.