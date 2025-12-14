مهلت ارسال آثار مجازی به اولین جشنوراه ملی ترجمان دانش در علوم پزشکی تا ۲۸ آذرماه تمدید شد.

تمدید مهلت ارسال آثار مجازی به جشنواره ملی ترجمان دانش

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز یزد، دبیر علمی جشنواره گفت: شرکت کنندگانی که اثر آنها در مرحله اولیه داوری به صورت مجازی پذیرفته شده تا ۲۸ آذرماه فرصت دارند تا اثر را در سامانه جشنواره بارگذاری کنند.

دکتر مهدی مختاری اظهار داشت: دو دسته اثر در جشنواره ملی ترجمان دانش پذیرفته شده که شامل آثار حضوری و مجازی می‌شود.

وی ادامه داد: آثاری که به صورت حضوری پذیرفته شده‌اند در روز‌های برگزاری جشنواره، ارائه و در اختتامیه مراسم از ان‌ها تجلیل می‌شود. همچنین برگزیدگان آثاری که به صورت مجازی پذیرفته شده‌اند، پس از برپایی جشنواره، گواهی اثر برگزیده را دریافت می‌کنند.

اولین جشنواره ملی ترجمان دانش در علوم پزشکی به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد روز‌های دوم و سوم دی ماه در محل پردیس دانشگاه علوم پزشکی یزد (دانشکده بهداشت) برگزار می‌شود.