به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای زنجان ؛ مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان گفت: با اقدامات انجام گرفته سند مالکیت برای ۹۰ درصد خانه‌های روستایی شهرستان ماهنشان صادر شده است.

خواجه‌ای گفت: برنامه ابلاغی شهرستان در سال جاری صدور ۵۳۰ فقره سند بود که با ارسال یک‌هزار و ۲۰۰ پرونده برای ثبت، ۱۵۰ درصد برنامه صدور سند محقق شده است.

وی یادآور شد: تاکنون برای هشت هزار و ۲۰۰ واحد در روستا‌های این شهرستان سند مالکیت صادر شده است که معادل پوشش ۹۰ درصدی است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان صدور اسناد مالکیت اماکن مسکونی در روستا‌های اوقافی از جمله روستا‌های امیرآباد و قوزلو را از اقدامات برجسته این طرح ذکر کرد.

خواجه‌ای در ادامه با بیان اینکه سال گذشته هزار و ۶۸۱ فقره تسهیلات مسکن روستایی با اعتباری بالغ بر پنج هزار و ۸۸۰ میلیارد ریال تخصیص اعتبار و به بانک‌ها معرفی شد، خاطرنشان کرد: امسال سقف تسهیلات به مبلغ چهار هزار میلیارد ریال افزایش یافته و به بانک‌های عامل برای معرفی متقاضیان اقدام شده است.

وی مقاوم سازی اماکن روستایی را موثرترین اقدام در جلوگیری از مهاجرت روستاییان به شهر‌ها عنوان کرد و گفت: ترویج مقاوم‌سازی و افزایش آگاهی روستائیان برای بالا بردن کیفیت از اهداف اصلی بنیاد مسکن بوده که در این راستا، مشارکت دهیاران و خود روستاییان نیز در انجام طرح‌های مقاوم سازی اماکن روستایی بسیار موثر است.