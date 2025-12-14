استقبال باشکوه از بهار ایزدگشب، ملیپوش هندبال بانوان در یاسوج
بهار ایزدگشب، پس از حضور موفق در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی و مسابقات قهرمانی جهان هندبال بانوان هلند ۲۰۲۵، وارد فرودگاه یاسوج شد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، بهار ایزدگشب، بازیکن شایسته و باتجربه تیم ملی هندبال بانوان ایران و فرزند استان کهگیلویه و بویراحمد، پس از حضور موفق در ششمین دوره بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی ریاض ۲۰۲۵ و مسابقات قهرمانی جهان هندبال بانوان هلند ۲۰۲۵، وارد فرودگاه یاسوج شد. خانواده، دوستان، علاقهمندان به ورزش و برخی از اعضای اداره کل ورزش و جوانان استان با حضور در فرودگاه یاسوج، از این ملیپوش هندبال استقبال گرم و پرشوری به عمل آوردند. ایزدگشب یکی از بازیکنان کلیدی تیم ملی در کسب مدال برنز تاریخی بازیهای همبستگی کشورهای اسلامی بود. تیم ملی هندبال بانوان ایران در دیدار ردهبندی این مسابقات، با نتیجه ۲۹ بر ۲۵ از سد ازبکستان گذشت و برای نخستین بار در تاریخ هندبال بزرگسالان بانوان ایران، به مدال برنز دست یافت. این موفقیت، اولین مدال بینالمللی هندبال بانوان ایران در سطح بزرگسالان به شمار میرود. بهار ایزدگشب، بازیکن پست گوش (وینگ)، سابقه درخشانی در لیگ برتر هندبال بانوان دارد. او پیش از این در تیمهایی مانند فولاد هرمزگان سابقه بازی داشته و هم اکنون نیز بازیکن نفت و گاز گچساران است و عنوان بهترین بازیکن پست گوش را در برخی فصلها کسب کرده است. ایزدگشب همچنین برای سومین بار متوالی در مسابقات قهرمانی جهان حضور داشت و نقش مهمی در ترکیب تیم ملی ایفا کرد. این استقبال نشاندهنده قدردانی مردم و مسئولان استان از تلاشهای ارزشمند ورزشکاران بومی در عرصههای ملی و بینالمللی است.