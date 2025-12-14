پخش زنده
استاندار خوزستان با تأکید بر لزوم حل فوری مشکلات اشتغال در شهرستانهای هویزه و دشتآزادگان، دستور تشکیل کارگروه ویژه و تصویب الزام اشتغال بومی در شورای تأمین را صادر کرد و گفت: بکارگیری نیروهای بومی هر منطقه به عنوان یک راهبرد کلان استانی ضروری است.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، سید محمدرضا موالیزاده، در جلسه بررسی وضعیت اشتغال در شهرستانهای دشتآزادگان و هویزه که در ادامه پیگیریهای میدانی و تعامل مستقیم با جوانان این مناطق در سفر اخیر به هویزه برگزار شد، اظهارکرد: حل مشکل اشتغال جوانان جویای کار این مناطق، نیازمند اقدام فوری و عملی است.
استاندار خوزستان با بیان اینکه راهبرد اصلی استان، استفاده هر منطقه از نیروهای اطراف خود است، تأکید کرد: این یک اصل منطقی و عادلانه است که باید بدون کوچکترین کاستی به آن عمل شود.
وی افزود: باید تلاش کرد تا نیروها در منطقه خودشان به کار گرفته شوند و سیاست ما در استان این است که هر مجموعهای از نیروهای بومی خود استفاده کند.
موالیزاده با اشاره به معطلی طولانی مدت جوانان این مناطق، تشکیل یک کارگروه فعال و مستمر را دستور داد و اظهار کرد: این کارگروه باید از امروز فعالیت خود را آغاز کند و به صورت مستمر با شرکتها در ارتباط باشد تا مشکل این جوانان که در ابتداییترین نیازهای زندگی ماندهاند، به سرعت حل شود. شرکتها در این زمینه مسئولیت اجتماعی دارند.
استاندار خوزستان گفت: در وهله اول، باید نیروهای موجود در خود منطقه به کار گرفته شوند و در مرحله بعد، برای نیروهایی که از منطقهای ترخیص میشوند، جایابی مناسب در نقاط دیگر استان انجام شود.
موالیزاده با اعلام زمانبندی مشخص، از مدیران خواست تا در اسرع وقت ظرفیتهای تمام شرکتها را به دقت بررسی کنند.
استاندار خوزستان بیان کرد: اگر این کارگروه نتواند مساله را حل کند، موضوع در شورای تأمین استان مطرح و مصوبه آن که در حکم قانون است، برای همه دستگاهها لازمالاجرا خواهد بود.