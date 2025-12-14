به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی، لطفی گفت: بر اساس الگوی نقشه‌ها و با توجه به عبور امواج تراز میانی جو، از استان تا اوایل هفته آتی به تناوب افزایش ابر در برخی نقاط وزش تندباد و گرد و خاک در برخی ساعات رگبار گاهی همراه با رعد و برق قابل پیش بینی است.

وی افزود: امروز و فردا با تضعیف سامانه بارشی نسبت به دو روز گذشته، بارش‌ها به صورت پراکنده در استان ادامه دارد، اما به تدریج از عصر سه‌شنبه تا جمعه با تقویت سامانه بارشی وقوع رواناب و آبگرفتگی معابر در سطح منطقه پیش‌بینی می‌شود به علاوه در مناطق مستعد بارش تگرگ و تشکیل مه و در ارتفاعات سردسیرِ شمال شرق استان از روز چهارشنبه بارش برف هم دور از انتظار نخواهد بود.

کارشناس هواشناسی خراسان جنوبی افزود: به علاوه در مناطق مستعد بارش تگرگ و تشکیل مه در ارتفاعات و نقاط سردسیر شمال شرق استان هم دور از انتظار نیست، اما با توجه به کاهش ضخامت جو تا صبح فردا روند تغییرات دما کاهشی است و هوا سردتر می‌شود.

صبح امروز خضری با یک درجه سلسیوس سردترین و روز کذشته بندان با بیشینه دمای ۲۶ درجه سلسیوس گرم‌ترین ایستگاه استان ثبت شد

نوسانات دما در مرکز استان هم بین ۵ و ۱۳ درجه سلسیوس ثبت شد.