به گزارش خبرگزاری صدا و سیما استان همدان، در این همایش قیاسوند از اعضای هیئت عالی مرکزی نظارت بر انتخابات شورا‌های کشور، با تبیین ساختار، اختیارات و نوع نظارت هیئت‌های نظارت، نکات آموزشی و قانونی مهمی را برای حاضران تشریح کرد.

قیاسوند با تفکیک وظایف هیئت نظارت مرکزی و دبیرخانه دائمی نظارت بر عملکرد شورا‌ها افزود:هیئت‌های نظارت استان، شهرستان و بخش‌ها ماهیتی موقت دارند و پس از اعلام صحت انتخابات، بر اساس قانون، فعالیت آنها پایان می‌یابد.

او تاکید کرد: دبیرخانه دائمی هیئت نظارت بر عملکرد شورا‌ها به‌صورت مستمر و حتی پس از انتخابات، تخلفات احتمالی اعضای شورا‌ها را بررسی می‌کند.

قیاسوند با تأکید بر استقلال هیئت‌های نظارت شهرستان در تصمیم‌گیری‌ها تصریح کرد: هیئت‌های نظارت در چارچوب قانون استقلال کامل دارند، اما قانونگذار ضمانت‌های اجرایی روشنی پیش‌بینی کرده است؛ به‌گونه‌ای که در صورت تخلف فردی، با شخص خاطی برخورد و فرد جایگزین می‌شود و در صورت تخلف اکثریت، هیئت نظارت بالادست می‌تواند هیئت متخلف را منحل کند.

عضو هیئت عالی مرکزی نظارت، نوع نظارت هیئت‌ها را در دو بخش شکلی و کیفی تشریح کرد و گفت:نظارت شکلی مربوط به فرآیند ثبت‌نام، تکمیل مدارک و طی مراحل قانونی داوطلبان است، اما نظارت کیفی که ماهیتی استصوابی دارد، از نظر محتوا و معیار‌های قانونی، چیزی کمتر از نظارت‌های عالی دیگر ندارد.

قیاسوند با اشاره به اختیارات قانونی هیئت‌های نظارت افزود:بر اساس قانون، هیئت‌های نظارت اختیار ورود به تمامی مراحل انتخابات، از بررسی صلاحیت‌ها تا ابطال آرا، بازشماری، ابطال شعب و حتی ابطال حوزه انتخابیه را دارند.

او در پایان تأکید کرد:طبق قانون، تنها دو مرجع حق ورود مستقیم در فرآیند انتخابات را دارند؛ وزارت کشور به‌عنوان مجری و هیئت‌های نظارت به‌عنوان ناظر بر صحت و کیفیت برگزاری انتخابات که این نظارت، از ابتدا تا اعلام نهایی نتایج، ادامه دارد.