به گزارش گروه مسکن و شهرسازی خبرگزاری صدا و سیما،حبیب قاسمی، عضو کمیسیون عمران مجلس شورای اسلامی با اشاره به روند ساماندهی سامانه املاک و اسکان گفت: امروز بیش از ۸۰ میلیون کد ملی در این سامانه ثبت شده و با همکاری دستگاه‌ها، پیگیری مجلس و همراهی دولت، سامانه املاک و اسکان به مرجع اصلی و قابل اتکا در کشور تبدیل شده است.

وی یکی از چالش‌های مهم فعلی را موازی‌کاری سامانه‌های ایجادشده در وزارت کشور و وزارت ارتباطات دانست و افزود: مجلس از ابتدا با این موازی‌کاری مخالفت کرد و به‌صراحت اعلام شد که اتصال کد ملی به کد پستی فقط باید از طریق سامانه املاک و اسکان انجام شود.

اما متأسفانه برخی دستگاه‌ها با ایجاد سامانه‌های موازی، هم برای مردم هزینه ایجاد کردند و هم منابع عمومی را هدر دادند.قاسمی با انتقاد از ادامه فعالیت سامانه‌های موازی تصریح کرد: با وجود مصوبات دولت و پیگیری‌های کمیسیون اصل ۹۰، این سامانه‌های غیرقانونی هنوز فعال‌اند و این به معنای استمرار اقدام خلاف قانون در مجموعه‌های زیر نظر دو وزارتخانه است.

وزارت کشور و وزارت ارتباطات باید بدون تعلل، این سامانه‌ها را از دسترس خارج کنند.عضو کمیسیون عمران مجلس هشدار داد: در صورت تداوم این وضعیت، مجلس ورود جدی‌تری خواهد داشت و موضوع سؤال از وزرا در دستور کار قرار می‌گیرد.

سامانه املاک و اسکان تنها مرجع رسمی و قانونی کشور است و توقف کامل سامانه‌های موازی باید هرچه سریع‌تر انجام شود تا قانون اجرا و از سردرگمی و تحمیل هزینه به مردم جلوگیری شود.