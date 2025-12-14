پخش زنده
امروز: -
دو دیدار مرحله نخست حذفی هفته دوم لیگ برتر والیبال ساحلی ایران در گروه دوم برگزار شد و چهار تیم مرحله نیمهنهایی این گروه مشخص شدند.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، مسابقات والیبال ساحلی قهرمانی باشگاههای برتر مردان ایران سال ۱۴۰۴ از ۲۸ آبان با حضور ۱۲ تیم در دو گروه مقدماتی آغاز شد.
تیمهای پیکان بندر دیر، پارس جنوبی عسلویه، رازین پلیمر تهران، شهرداری مراغه، همای کیش و نماینده سمنان مسابقات هفته دوم خود را از روز شنبه ۲۲ آذرماه به میزبانی باشگاه رازین پلیمر در تهران آغاز کردند.
در پایان روز نخست تیمهای پارس جنوبی و پیکان بندر دیر با صدرنشینی در دو گروه مقدماتی به طور مستقیم به مرحله نیمه پایانی صعود کردند.
چهار تیم کیش، مراغه، سمنان و رازین پلیمر نیز امروز یکشنبه ۲۳ آذر در دیدارهای مرحله نخست حذفی به مصاف هم رفتند و نتایج زیر به دست آمد:
کیش ۲ – شهرداری مراغه صفر (۲۱ بر ۱۶ و ۲۱ بر ۱۹)
رازین پلیمر تهران ۲ – سمنان یک (۲۱ بر ۱۹، ۱۴ بر ۲۱ و ۱۵ بر ۹)
برنامه مرحله نیمه نهایی (۲۳ آذر) به قرار زیر است:
ساعت ۱۳؛ پیکان بندر دیر – رازین پلیمر تهران
ساعت ۱۴؛ پارس جنوبی – کیش