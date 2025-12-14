پخش زنده
هوای استان کرمانشاه از فردا (سه شنبه) تحت تاثیر سامانهای ناپایدار قرار میگیرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کرمانشاه، و بر اساس پیش بینی اداره کل هواشناسی، هوای استان امروز و فردا (دوشنبه) قسمتی تا نیمه ابری گاهی اوقات همراه با رشد ابر پیشبینی میشود.
از روز سه شنبه تا پایان هفته، جو منطقه تحت تاثیر سامانهای ناپایدار قرار میگیرد سامانه مذکور، ضمن تشدید وزش باد و تعدیل دمای هوا (کاهش نسبی دمای روزانه و افزایش دمای شبانه) بارشهایی نیز، غالباً به شکل رگبارهای پراکنده باران و برف، برای استان در پی دارد.
احتمال بارش، در روز سه شنبه در نیمه غربی و در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه در نیمه شرقی، بیشتر به نظر میرسد.