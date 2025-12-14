مدیرعامل شرکت راه آهن در آیین امضای قرارداد و تفاهم نامه سرمایه گذاری بخش خصوصی برای توسعه مرکز لجستیک آپرین و ناوگان با اشاره به تکلیف برنامه هفتم توسعه برای دستیابی به سهم ۳۰ درصدی بار ریلی، تأکید کرد: تحقق این هدف نیازمند سرمایه‌گذاری سنگین به ارزش ۱۷ میلیارد دلار است که ۳۷ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما جبارعلی ذاکری، معاون وزیر راه و شهرسازی و مدیرعامل شرکت راه‌آهن جمهوری اسلامی ایران، تأکید کرد: افزایش سهم ریلی و توسعه ترانزیت ریلی کشور از راهبردهای اصلی راه‌آهن است.

وی با اشاره به عملکرد مثبت وزارت راه و شهرسازی در سال گذشته گفت: مجموع بار ترانزیتی زمینی شامل جاده‌ای و ریلی به ۲۰ میلیون تن رسید که ۲.۴ میلیون تن سهم راه‌آهن و نزدیک به ۱۷ میلیون تن سهم جاده‌ای بود و امیدواریم این روند توسعه یابد.

ذاکری افزود: در برنامه توسعه هفتم، تکالیف سنگینی برای وزارت راه نوشته شده که مشابه آن در برنامه‌های سوم، چهارم، پنجم و ششم نیز آمده است؛ از جمله سهم ۳۰ درصدی بار که تحقق آن نیازمند برنامه مدون و سرمایه‌گذاری‌های سنگین و حمایت مجلس شورای اسلامی است.

تدوین بسته اصلاحات سیاستی در راه‌آهن برای اصلاح بازار و مدیریت تقاضا

مدیرعامل راه‌آهن با اشاره به تدوین بسته اصلاحات سیاستی در مجموعه راه‌آهن گفت: در بسته اول حدود ۳۰ سیاست تعریف شده که محور آن اصلاحات بازار و مدیریت تقاضاست.

ذاکری در ادامه بیان کرد: یکی از موضوعات اصلی، نرخ سوخت و قیمت‌گذاری آن است و ما به دنبال ایجاد بورس سبز برای سوخت حمل‌ونقل با مکانیزم عرضه و تقاضا و حداقل مداخله دستوری هستیم. همچنین معافیت سوختی مبتنی بر عملکرد ریلی و پرداخت صرفه‌جویی سوخت و تخفیف کرایه از جمله مشوق‌ها خواهد بود.

وی ادامه داد: برای تشویق صاحبان بار به استفاده از ریل، کاهش تعرفه‌های بندری و رسیدن به سهم ۲۵ درصدی بندر در دستور کار است. همچنین معافیت ۲۰ درصدی عوارض گمرکی در مراکز لجستیک ریلی فعال شده و گمرک نیز مستقر شده است.

ذاکری با اشاره به ارتقای عملیات و بهره‌برداری شبکه ریلی بیان کرد: واگذاری بخشی از مدیریت ترافیک به بخش خصوصی در دستور کار است.

وی افزود: آیین‌نامه قطارهای کامل تدوین شده و امیدواریم ظرف یک ماه آینده عملیات اجرایی آن به صورت پایلوت آغاز شود. همچنین مکانیزه کردن مبادی و مقاصد بارگیری و توسعه حمل‌ونقل ترکیبی با محوریت ریلی از جمله اقدامات مهم است. همچنین مذاکراتی با روسیه و آذربایجان آغاز شده تا بارهای ترانزیتی از مسیر ریلی به بندرعباس منتقل شود.

وی افزود: برای تحقق سهم ۳۰ درصدی بار، نیازمند سرمایه‌گذاری نزدیک به ۱۷ میلیارد دلار هستیم که پیش‌بینی می‌شود ۳۷ درصد آن توسط بخش خصوصی انجام شود و مابقی از طریق تهاتر، مولدسازی منابع عمومی و فاینانس خارجی تأمین شود.

مدیرعامل شرکت راه آهن با اشاره به محور چهارم سیاست‌ها یعنی تأمین مالی و مشارکت بخش خصوصی گفت: ۱۲ سیاست برای این حوزه پیش‌بینی شده است و تشکیل شورای گفت‌وگوی ریلی با حضور انجمن‌های حمل‌ونقل ریلی نیز در دستور کار است تا بخش خصوصی نه تنها در اجرا بلکه در سیاست‌گذاری‌ها نیز مشارکت داشته باشد.

وی در بخش دیگری از سخنان خود به ماده ۱۲ مصوب شورای اقتصاد اشاره کرد و گفت: با وجود امضای قراردادها، مبادله آن‌ها به دلیل تغییرات ساختاری دولت به تعویق افتاده است. امیدواریم با پیگیری وزارت نفت این قراردادها سریع‌تر مبادله شود.

ورود اولین واگن مسافری تولید داخل به چرخه ریلی تا ۳ ماه آینده

مدیرعامل راه‌آهن با تشکر از اصحاب رسانه گفت: در آخرین سرمایه‌گذاری بخش مسافری، قرارداد یکی از شرکت‌ها منعقد شد و ۵۰ درصد پیش‌پرداخت آن به تولیدکنندگان پرداخت شده است. امیدواریم ظرف سه ماه آینده اولین واگن مسافری تولید شده وارد چرخه ریلی کشور شود.

ذاکری در ادامه بیا کرد: همچنین قرارداد تولید ۶۰۰ دستگاه واگن مخزن‌دار منعقد شده که تاکنون ۲۳۰ تا ۲۴۰ دستگاه وارد شبکه ریلی شده است و نزدیک به ۴۰ تا ۵۰ واگن دیگر نیز در مراحل تکمیل است که امیدواریم ظرف یک ماه آینده وارد شبکه شود.

به گفته وی سایر سرمایه‌گذاری‌ها نیز در حال پیگیری است و بخشی از آن‌ها به دلیل تعهدات بین‌المللی محرمانه باقی خواهد ماند تا پس از بهره‌برداری اطلاع‌رسانی عمومی صورت گیرد.