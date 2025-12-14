معاون صنایع دستی استان فارس از برگزاری موفق نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور خبر داد و گفت: این نمایشگاه با مشارکت گسترده شهر‌ها و روستا‌های ملی و جهانی حصیربافی و حضور شش استان جنوبی کشور، دستاورد‌های قابل توجهی برای هنرمندان و فعالان این حوزه به همراه داشت.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، مجید سلیمی با اشاره به نتایج این رویداد اظهار کرد: نخستین نمایشگاه تخصصی حصیربافی جنوب کشور طی چهار روز، از ۱۷ تا ۲۰ آذرماه برگزار شد و در این مدت، میزان فروش مستقیم محصولات حصیری به حدود ۴۰۰ میلیون تومان رسید که نشان‌دهنده ظرفیت بالای صنایع‌دستی حصیری و استقبال مناسب مخاطبان از تولیدات بومی و اصیل است.

معاون صنایع دستی استان فارس افزود: مدیر عامل صندوق احیا و توسعه نیز با رویکرد حمایتی و به‌صورت تضمینی، از هر غرفه مبلغ ۵ میلیون تومان پیش‌خرید انجام داد و با انتخاب نمونه آثار، سفارش تولید آنها را ثبت کرد. بر این اساس، مجموع فروش نمایشگاه پس از تحویل سفارش‌های صندوق احیا به حدود ۵۰۰ میلیون تومان خواهد رسید که این اتفاق به نوبه خود کم‌سابقه و حائز اهمیت است.

سلیمی یکی از مهم‌ترین دستاورد‌های این نمایشگاه را شکل‌گیری شبکه‌ای منسجم از حصیربافان جنوب کشور دانست و تصریح کرد: در جریان این رویداد، ارتباط مؤثری میان تولیدکنندگان برقرار شد و زمینه همکاری‌های بین‌استانی فراهم آمد؛ به‌گونه‌ای که برخی فعالان مسئولیت تأمین مواد اولیه، برخی آموزش تولید محصولات خاص در مناطق دیگر و گروهی برنامه‌ریزی برای توسعه مهارت‌ها و تنوع‌بخشی به تولیدات حصیری را بر عهده گرفتند.

او تأکید کرد: معاونت صنایع‌دستی استان فارس حمایت از برگزاری نمایشگاه‌های تخصصی و رویداد‌های بازارمحور را با جدیت دنبال می‌کند، چرا که این اقدامات نقش مؤثری در توانمندسازی هنرمندان، ایجاد اشتغال پایدار، تقویت اقتصاد صنایع‌دستی و معرفی هرچه بهتر ظرفیت‌های بومی در سطح ملی دارند.