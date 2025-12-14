به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ محمد دادرس گفت: با تدام فعالیت سامانه سرد و بارشی در آسمان گیلان، بارش باران همراه با وزش باد و رعد و برق در مناطق جلگه‌ای و برف در مناطق کوهستانی استان تا پایان هفته ادامه دارد.

وی با بیان اینکه فعالیت این سامانه بارشی از عصر امروز در گیلان کاهش می‌یابد و از عصر فردا سامانه بارشی دیگری به استان وارد می‌شود، افزود: دریای خزر با ارتفاع موج بالای ۲ متر، برای فعالیت‌های دریانورد و صید از امروز تا جمعه نامناسب است.

مدیرکل هواشناسی گیلان با بیان اینکه بیشترین دما در استان در شبانه روز گذشته از لنگرود ۲۰ درجه سلسیوس و کمترین دما از اسب وونی تالش صفر درجه گزارش شد، گفت: دمای فعلی رشت مرکز گیلان ۱۱ درجه سلسیوس و رطوبت هوای این شهر ۱۰۰ درصد است.