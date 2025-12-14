معاون سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اعلام اینکه بیش از ۹۵ درصد نارنگی و ۷۰ درصد پرتقال استان برداشت شده، اطمینان داد سرمای پیش رو به محصولات مرکبات آسیبی نمی‌زند.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای مازندران؛ معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی مازندران با اشاره به پیشرفت برداشت محصول مرکبات، اطمینان داد سرمای پیش رو خطری برای باغات استان ایجاد نخواهد کرد.

هادی باقری گفت: تاکنون بیش از ۹۵ درصد محصول نارنگی و ۷۰ درصد پرتقال‌های استان برداشت شده است.

باقری در ادامه به آمار صادرات و قیمت‌ها اشاره کرد و گفت: تاکنون ۴۱۸ محموله نارنگی به وزن ۸ هزار و ۴۸۰ تن و ۷۱۱ محموله پرتقال به وزن ۱۴ هزار و ۸۴۰ تن به کشورهای خارجی صادر شده است.

وی همچنین میانگین قیمت خرید سر باغ را برای نارنگی ۶۵ تا ۷۰ هزار تومان و برای پرتقال ۳۸ تا ۴۲ هزار تومان اعلام کرد و افزود: روزهای اخیر شاهد کاهش قیمت محصول مرکبات روی درخت را مشاهده می‌کنیم.

فصل برداشت مرکبات در مازندران با موفقیت در حال اتمام است و بخش عمده‌ای از محصول پیش از فرارسیدن سرماهای جدی، از باغات جمع‌آوری شده است.