مدیر شبکه بهداشت و درمان شوش از اجرای اردوی جهادی پزشکی در بخش فتحالمبین این شهرستان توسط گروه پزشکان جهادی مؤسسه راه ایمان تحت اشراف آیتالله سیستانی خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مالک سعد گفت: گروه پزشکان جهادی مؤسسه «راه ایمان» تحت اشراف آیتالله سیستانی، بهمنظور ارائه خدمات رایگان پزشکی، به مدت دو روز با حضور متخصصان قلب، داخلی، زنان و زایمان، ارتوپدی، پوست و مو، پزشک ماما، اطفال، چشمپزشکی و بیناییسنجی در بخش فتحالمبین شهرستان شوش اقدام به ویزیت و ارائه دارو و عینک رایگان کردند.
وی افزود: در این مدت حدود ۲ هزار نفر از خدمات این گروه بهرهمند شدند.