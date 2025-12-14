به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، دکتر مالک سعد گفت: گروه پزشکان جهادی مؤسسه «راه ایمان» تحت اشراف آیت‌الله سیستانی، به‌منظور ارائه خدمات رایگان پزشکی، به مدت دو روز با حضور متخصصان قلب، داخلی، زنان و زایمان، ارتوپدی، پوست و مو، پزشک ماما، اطفال، چشم‌پزشکی و بینایی‌سنجی در بخش فتح‌المبین شهرستان شوش اقدام به ویزیت و ارائه دارو و عینک رایگان کردند.

وی افزود: در این مدت حدود ۲ هزار نفر از خدمات این گروه بهره‌مند شدند.