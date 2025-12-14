به گزارش خبرگزاری صداوسیما؛ مرکز سمنان، سرهنگ تقی کبیری گفت : با توجه به برگزاری مراسم وداع و تشییع پیکر پاک آیت الله سید محمد شاهچراغی، محدودیت هایی برای برقراری نظم و ایمنی عبور و مرور و جلوگیری از انسداد مسیر برقرار می شود که بدین شرح است :

خیابان شهدا حد فاصل چهاراه شهدا تا میدان هفت تیر امروز بیست و سوم آذر ماه از ساعت ۱۶ تا پایان مراسم مسدود است.

روز بیست و چهارم آذر ماه (روز تشییع پیکر ) حد فاصل میدان سعدی تا میدان امام خمینی از ساعت ۸ صبح تا پایان مراسم مسدود است.

توقف وسائل نقلیه در مسیر های اعلام شده ممنوع است و در صورت توقف به وسیله خودروبر انتقال داده خواهد شد

سرهنگ کبیری از شهروندان خواست ضمن همکاری با پلیس راهور، برنامه ریزی لازم را انجام و از مسیر‌های جایگزین برای عبور استفاده کنند.