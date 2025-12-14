به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ میدان میوه تره بار یکی از مراکز تامین نیاز‌های روزانه شهروندان که نقش اساسی در دسترسی محصولات کشاورزی تازه و مقرون به صرفه دارد.

فرماندار شهرستان نقده با حضور در میدان میوه تره بار پای مشکلات فعلان میدان میوه و تره‌بار نشست.

فرماندار شهرستان نقده با تأکید بر اینکه میدان میوه و تره‌بار می‌تواند به موتور محرک اقتصاد کشاورزی شهرستان تبدیل شود افزود: تکمیل زیرساخت‌ها، حمایت از سرمایه‌گذاران و تسهیل صادرات محصولات کشاورزی باید در اولویت دستگاه‌های اجرایی قرار گیرد.

امیر عباس جعفری در جریان این بازدید، تصمیماتی از جمله آسفالت و ساماندهی جلو میدان، بررسی احداث دور برگردان مناسب، تأمین روشنایی، باسکول، تکمیل خدمات رفاهی از جمله مسجد، غذا خوری، استقرار شعبه بانکی بود که به رفع کامل نواقصات میدان تا پایان خرداد ۱۴۰۵ فرصت ضرب الاجل دادند.

میدان میوه تره بار شهرستان نقده با سرمایه گذاری ۵۰ میلیارد تومانی در سال ۸۲ در زمینی به مساحت ۲ هکتار احداث و زمینه اشتغال را برای بیش از ۱۵۰ نفر بصورت مستقیم ایجاد کرده است که در صادرات میوه منطقه به کشور‌های همسایه نقش مهمی دارد.