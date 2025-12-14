به گزارش خبرگزاری صداو سیما مرکز یزد، مدیر آموزش و پرورش ناحیه دو یزد گفت: دانش‌آموزان پایه دهم مدارس پسرانه متوسطه ناحیه دو یزد در اردوی چهار روزه‌ی راهیان نور، از مناطق عملیاتی شلمچه، علقمه، هویزه، معراج شهدا و رزمایش بازدید می‌کنند.

شورابی بصیرت، ترویج فرهنگ ایثار و مسئولیت پذیری، شجاعت و آشنایی دانش آموزان با فرهنگ مقاومت و از خود گذشتگی از اهداف برگزاری اردو‌های راهیان نور اعلام کرد.

وی افزود: ۴۰۰ نفر از دانش آموزان پسر با ۱۰ دستگاه اتوبوس طی دو مرحله با همکاری ناحیه مقاومت بسیج شهید الله دادی یزد به مناطق عملیاتی جنوب اعزام می‌شوند.