وزیر میراث‌فرهنگی، گردشگری و صنایع‌دستی در پی اظهارات علی خضریان، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی با ثبت شکایتی خواستار رسیدگی قضایی شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما این شکایت در پی نطق علنی خضریان در جلسه ۱۸ آذر ۱۴۰۴ مجلس شورای اسلامی تنظیم شده است.

وزیر میراث‌فرهنگی در این شکواییه اعلام کرده است که خضریان بدون ارائه هرگونه سند، گزارش یا رأی مرجع صالح، به‌گونه‌ای اظهارنظر کرده که شائبه دخالت در یک پرونده قضایی مفتوح را در افکار عمومی القا می‌کند؛ امری که فاقد هرگونه مبنای حقوقی، اخلاقی و انسانی و صددرصد کذب و خلاف واقع است.

در این شکواییه تصریح شده است که تاکنون هیچ مرجع رسمی، گزارشی دال بر ارتباط یا دخالت وزیر میراث‌فرهنگی در این پرونده ارائه نکرده است.

این شکایت‌نامه با اشاره به اینکه صرف نسبت فامیلی، وفق اصول مسلم حقوق کیفری، نه دلیل جرم است و نه قرینه آن، استفاده از چنین نسبتی برای القای اتهام را مصداق افترا و نشر اکاذیب دانسته است؛ اقدامی که به‌ویژه از تریبون رسمی مجلس، موجب تشویش اذهان و خدشه به اعتماد عمومی می‌شود.