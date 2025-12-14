پخش زنده
وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پیامی نوشت: باید این نکته را به خودم، مدیران سینمای مستند و مستندسازان جوان عزیزمان یادآور شوم که دیدگاههای مختلف در خط قرمزی به نام «ایران» معنا پیدا میکند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما، او به تبیین مسئولیتهای سینمای مستند پرداخت و نوشت: جشنواره بینالمللی «سینماحقیقت» اکنون در نوزدهمین سال برگزاری خود ایستاده است؛ دورهای که میتوان آن را سنِ بالندگی یک رویداد دانست؛ رویدادی که نه در عدد سالهای برگزاریاش، بلکه در روح جستوجوگر و نگاه رو به آینده آن میتوان حمیت جوانی را دید؛ روحی که اساس سینمای مستند بر آن استوار است.
سینمای مستند زمانی تأثیرگذار خواهد بود که با جسارت و دقت به سراغ واقعیت برود؛ ویژگیهایی که از یک نیروی جوان، پرسشگر و مسئول انتظار میرود. روایت مستند باید ظرفیت آن را داشته باشد که مسائل امروز جامعه ایران و مسائل روز بینالمللی مانند بیعدالتیها و ظلمها را صریح بیان کند، زوایای کمتر دیدهشده را آشکار سازد و مخاطب را به گفتوگوی عمیقتری با جهان پیرامون خود دعوت کند.
«سینماحقیقت» در این سالها با قوت جوانی فیلمسازان خود، توانسته است فضایی بسازد که در آن تجربهها و دیدگاههای گوناگون کنار هم قرار بگیرند و مسیر رشد سینمای مستند ایران را غنیتر کنند. در عین حال باید این نکته را به خودم، مدیران سینمای مستند و مستندسازان جوان عزیزمان یادآور شوم که همه دیدگاههای مختلف در خط قرمزی به نام «ایران» معنا پیدا میکند؛ سرزمینی که چندماه قبل، در هجوم بدکرداران تباه اندیش، جمعی از بهترین جانهای خود را از دست داد و خانوادههایی را تا ابد داغدار کرد. بدون شک، وجود چنین تصاویر بدیعی برای روایت تاریخی درست از آنچه بر این ملت گذشته است، مسئولیت اجتماعی سینمای مستند را در سال جاری و سالهای آتی، صدچندان میکند.
پیام رئیس سازمان سینمایی
رائد فریدزاده رئیس سازمان سینمایی هم در پیامی برای نوزدهمین جشنواره بینالمللی فیلم مستند ایران «سینماحقیقت» تاکید کرد: برگزاری این رویداد مهم در این دوره، بیش از گذشته، اهمیت یافته است و استمرار و برپایی آن برای سرزمینی که سرشار از تجربههای تاریخی، شگفتیهای اقلیمی و دستاوردهای فرهنگی درخشان است، ضروری به نظر میرسد.
او اظهار داشت: آغاز نوزدهمین جشنواره بین المللی سینماحقیقت، بار دیگر ما را در برابر مفهومی مینشاند که از واژههای سترگ و والای هستی است: حقیقت. واژهای که نه در گزارههای بی روح میگنجد و نه در تصاویر گذرا؛ بلکه در جایی میان نگاه و دیدار و مواجهه متجلی میشود؛ جایی که ذهن و اندیشه در معنایی مشترک تلاقی مییابند و آرامش و تسکین حادث میشود؛ آرامشی که شاید بر زبان نتوان راند، اما در دلها خانه میگزیند.
به ویژه جلوه گری پایداری و استقامت مردمانش در جنگ تحمیلی اخیر معنای جدیدی به این رخداد عطا نموده است.
«سینماحقیقت» در نوزدهمین سال خود با تنوع آثار، گوناگونی مضامین و تعدد نسلهای فیلمساز و افزایش حضور سینماگران استانی، روزهای دلنشینی را برای دوستداران سینمای مستند نوید میبخشد، فیلمسازان و هنرمندانی که میکوشند راوی صادق تاریخ و فرهنگ این سرزمی باشند تا با طرح مسئله و پرسشهای بنیادین، زمینه ساز یافتن پاسخ و راهکار مناسب شوند.