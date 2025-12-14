به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی در جمع مردم کاشان گفت: در دکترین نظامی جمهوری اسلامی، ایران قصد حمله و تعرض به هیچ کشوری ندارد ولی در صورتیکه هر کشور و یا رژیم نامشروعی بخواهد به ایران حمله کند با شدیدترین روش ممکن پاسخ آنها را می‌دهد.

کامران غضنفری افزود: نقشه آمریکا و اسرائیل در از بین بردن جمهوری اسلامی نقش بر آب شد و اسرائیل فقط مجری تصمیمات نظام استکبار بود.

وی با بیان اینکه هدف از این حمله فقط از بین بردن تأسیسات هسته‌ای ایران نبود، گفت: اصلی‌ترین و بزرگترین هدف آنها از بین بردن جمهوری اسلامی در ایران بودو برای رسیدن به این هدف می‌خواستند مسئولان نظام را هدف قرار بدهند.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی افزود: آمریکا و اسرائیل بعد از شکست جمهوری اسلامی می‌خواستند که به سراغ عراق و بعد از آن به سراغ محور مقاومت بروند.

غضنفری همچنین درباره طرح‌های استکبار برای منطقه گفت: این کشور‌ها در دوران پسا جمهوری اسلامی به دنبال پیوستن همه کشور‌های عربی خلیج فارس به پیمان ابراهیم بودند.

وی با اشاره به نقش ایمان و عنایت الهی گفت: قدرت خدا مافوق تمام قدرت‌های بشری است و خدا مکر آنها را به خودشان بر می‌گرداند.