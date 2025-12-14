پخش زنده
معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان یزد از بارگذاری ۱۰۰ درصدی ذرت و جو و ۵۰ درصدی کنجاله سویا برای تولیدکنندگان خبر داد و اعلام کرد با آغاز حمل نهادهها، دغدغه مرغداران و گاوداران صنعتی برطرف شده است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز یزد، غیب اللهی گفت: مطابق برنامهریزی انجامشده، طی روزهای چهارشنبه و پنجشنبه هفته گذشته، نهادههای مورد نیاز مرغداران شامل ۱۰۰ درصد ذرت بههمراه ۵۰ درصد کنجاله سویا در سامانه توزیع نهادهها بارگذاری شد.
وی افزود: همچنین پس از مدتها وقفه در تأمین نهاده برای گاوداران صنعتی، بلافاصله پس از بارگذاری نهادههای مرغداری، ۱۰۰ درصد جو و ۱۰۰ درصد ذرت نیز برای واحدهای گاوداری صنعتی در سامانه تخصیص داده شد.
به گفته معاون بهبود تولیدات دامی جهادکشاورزی استان یزد، حجم قابل توجهی از این نهادهها توسط تولیدکنندگان خریداری شده و هماکنون در حال حمل به واحدهای تولیدی است که همین موضوع موجب شده وضعیت بازار نهادهها در هفته جاری نسبت به هفته گذشته آرامتر شود.
غیب اللهی ابراز امیدواری کرد با تداوم روند حمل و تخلیه نهادهها در واحدهای تولیدی در هفتههای آینده، هیچگونه مشکل یا دغدغهای برای تولیدکنندگان دام و طیور وجود نداشته باشد.
وی خاطر نشان کرد: نهادههای تخصیصیافته طبق روال معمول و بر اساس سهمیه هر دامدار و مرغدار، در سامانه بازارگاه بارگذاری شده و فرآیند خرید و تخصیص آنها بهصورت کاملاً سیستمی انجام گرفته است.