صنایع تبدیلی نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده دارد، اما در استان اردبیل، با وجود حدود ۲۹۰ واحد فرآوری و نگهداری محصولات، این تعداد همچنان کمتر از نیاز واقعی است و سرمایهگذاری هدفمند در این حوزه ضرورت دارد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز اردبیل، عزتی معاون صنایع تبدیلی و غذایی سازمان جهاد کشاورزی استان با بیان اینکه برای بازدهی اقتصادی کشاورزی، باید صنعت در خدمت کشاورزی باشدافزود: تاکنون ۲۹۰ پروانه بهره برداری تحت عنوان فرآوری، نگهداری، ذخیره سازی وبسته بندی زراعی دامی وباغی باظرفیت تولید اسمی ۲ و ۲ دهم میلیون تن در استان صادر شده است.
وی اظهار داشت: پیش بینی میشود در سال ۱۴۰۴ نیز ۲۰ واحد صنایع تبدیلی به بهره برداری برسد.