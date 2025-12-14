صنایع تبدیلی، حلقه مفقوده در حوزه کشاورزی

صنایع تبدیلی نقش مهمی در کاهش ضایعات محصولات کشاورزی و افزایش ارزش افزوده دارد، اما در استان اردبیل، با وجود حدود ۲۹۰ واحد فرآوری و نگهداری محصولات، این تعداد همچنان کمتر از نیاز واقعی است و سرمایه‌گذاری هدفمند در این حوزه ضرورت دارد.