خبرگزاری صدا و سیما؛ به گزارش تحریریه انرژیبه نقل از شانا، محسن پاک‌نژاد در نشست بررسی برنامه‌های تأمین سوخت زمستانی با اشاره به تجربه سال‌های گذشته و ضرورت مدیریت هوشمندانه منابع انرژی گفت: تأمین پایدار گاز و فرآورده‌های نفتی در فصل زمستان از اولویت‌های اصلی وزارت نفت است و به همین منظور، از ماه‌ها قبل اقدامات پیشگیرانه و عملیاتی برای افزایش آمادگی زیرساخت‌ها، تقویت ذخایر سوخت و ارتقای هماهنگی میان بخش‌های مختلف انجام شده است.

وی با بیان اینکه روند تولید، انتقال و توزیع سوخت به‌صورت مستمر پایش می‌شود، افزود: ذخایر نفت‌گاز نیروگاهی در وضعیت مطلوب قرار دارد و تحویل سوخت به نیروگاه‌ها مطابق برنامه و حتی فراتر از پیش‌بینی‌ها در حال انجام است که این موضوع نقش مهمی در پایداری شبکه برق کشور در روز‌های سرد سال ایفا می‌کند.

وزیر نفت با قدردانی از تلاش کارکنان صنعت نفت تصریح کرد: کارکنان این صنعت در بخش‌های تولید، پالایش، انتقال و توزیع با روحیه جهادی و مسئولیت‌پذیری بالا، شبانه‌روز برای تأمین انرژی مورد نیاز مردم تلاش می‌کنند و نتیجه این تلاش‌ها، افزایش ضریب اطمینان در تأمین سوخت زمستانی است.

پاک‌نژاد همچنین از هماهنگی نزدیک وزارت نفت با وزارت نیرو و سایر دستگاه‌های اجرایی خبر داد و گفت: این هماهنگی‌ها باعث شده است مدیریت مصرف، تأمین سوخت نیروگاه‌ها و پاسخ‌گویی به اوج مصرف زمستانی با انسجام و دقت بیشتری انجام شود.

وی تأکید کرد: وزارت نفت دولت چهاردهم با تکیه بر برنامه‌ریزی اصولی، مدیریت مصرف و استفاده حداکثری از ظرفیت‌های موجود، تضمین پایداری انرژی کشور را وظیفه‌ای راهبردی می‌داند تا مردم زمستانی آرام و بدون دغدغه را پشت سر بگذارند.