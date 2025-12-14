استاندار در جمع دانشجویان دانشگاه یاسوج گفت: دانشگاههای امروز سنگرهای تولید علم و فناوریهای راهبردی هستند، و دانشجویان سربازان این خط مقدم هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای کهگیلویه و بویراحمد، استاندار در جشن روز مادر که با حضور پرشور دانشجویان و مسئولان در سالن دکتر عسکریان دانشگاه یاسوج برگزار شد، با تأکید بر نقش راهبردی دانشگاهها در دفاع از اقتدار ملی گفت: دانشجویان باید با عزمی راسخ در علوم نوآورانه عمیق شوند تا خود سدی محکم در برابر هر گونه تهدید باشند. استاندار اظهار داشت: دانشجو نشانگر نشاط، پویایی و پیشرفت است و این نشاط باید در عرصههای مختلف تجلی یابد. وی با اشاره به چشمانداز توسعه استان افزود: در استان کهگیلویه و بویراحمد چشم به حرکت جهادی و ایدهپردازانه دانشجویان دوختهایم.
دانشگاهها؛ خط مقدم دفاع از اقتدار ملی استاندار با اشاره به جنگ ۱۲ روزه علیه منافع ملی و دانشمندان کشور اضافه کرد: دشمنان همواره در مقابل عزم نخبگان ایرانی ایستادهاند و از نبوغ و نشاط علمی جوانان ایران هراس دارند. وی با تأکید بر نقش دانشگاهها در دفاع از اقتدار ملی گفت: دانشگاهها و مراکز علمی ما تنها مراکز آموزش نظری نیستند، بلکه خط مقدم دفاع از اقتدار ملی هستند و زنجیره توهم و خیالپردازیهای دشمن را پاره کردهاند. استاندار کهگیلویه و بویراحمد با بیان اینکه دانشگاههای امروز سنگرهای تولید علم و فناوریهای راهبردی هستند، خطاب به دانشجویان گفت: شما سربازان این خط مقدم هستید و باید با نشاط انقلابی و پویا، حامی جنبشهای حقطلبانه در تمام جهان و صدای مظلومان جهان باشید. رحمانی با تأکید بر لزوم بهرهگیری از ظرفیتهای دانشگاه در زمینه علوم مختلف افزود: دانشجوی تراز انقلاب باید علاوه بر علمآموزی، حقطلب و عدالتخواه باشد.
استاندار با اشاره به نقش تشکلهای دانشجویی و کانونهای فرهنگی و هنری گفت: نقش انجمنهای علمی و شوراهای صنفی را نباید نادیده گرفت، چرا که این نهادها محل بروز روحیه نقادی و مسئولیتپذیری هستند. وی ادامه داد: دانشجویان باید در علوم روز دنیا عمیق شوند و مهارتهای نرم مثل تفکر نقاد و سواد رسانهای را در فضای تعاملی دانشگاه کسب کنند و برای رفع محرومیتها و حل مشکلات اجتماعی استان مشارکت کنند. استاندار با اشاره به ظرفیتهای فرهنگی و طبیعی استان گفت: دانشگاه یاسوج با برخورداری از فرهنگ بینظیر استان و مواهب طبیعی باید به قطب فرهنگی جنوب کشور تبدیل شود. وی با تأکید بر ظرفیت دانشجویان در تبدیل تهدیدها به فرصتها افزود: با توجه به ظرفیتهای بینظیر، میتوانید فردایی درخشان برای این استان و میهن رقم بزنید و استانداری پشتیبان ایدهها و حرکات سازنده شما خواهد بود.
رحمانی با یادآوری حماسه ۱۶ آذر گفت: دانشجویان ۱۶ آذر با شهادت خود تاریخ را رقم زدند و شما هم با راه و رسم قوی و تلاش، آینده این مملکت را خواهید ساخت. استاندار در پاسخ به سؤالات دانشجویان درباره سدهای ماندگان و خرسان سه توضیح داد: سد خرسان سه با ۴۰ درصد پیشرفت فیزیکی با هدف تأمین آب شرب و تولید برق آغاز شد و سد ماندگان نیز از سال ۱۴۰۰ شروع شده است. وی با تأکید بر ضرورت تصمیمگیری کارشناسی در این طرح ها گفت: من از زمان آغاز به کار تأکید کردم که حتماً مبنای تصمیمگیری در این طرح ها باید مبنای کارشناسی داشته باشد و در این مسئله پیگیریهای متعددی صورت گرفته است. استاندار با اشاره به اهمیت حفاظت از دنا اضافه کرد: دنا یک زیستکره جهانی است و بخش عمده ظرفیتهای آن منحصربهفرد است. ۱۰ درصد از آبها و ۳۹ درصد گیاهان دارویی کشور در استان ما است که متکی به سرچشمههای دناست. رحمانی افزود: سرانه جنگل استان شش برابر متوسط کشور است که همگی متکی به دنا و سرچشمههای آن است. دنا تنها زیستگاهی است که شکلگیری زندگی را در مناطق میانی کشور رقم زده و هرگونه آسیب به این زیستکره به مصلحت کشور نیست. استاندار با بیان اینکه رئیس جمهور در بسیاری از زمینهها اقامات اساسی انجامداده، زیست بوم دنا را موضوعی ملی دانست و گفت: رئیسجمهور ۹۰ هزار استاد و دانشجوی ستارهدار را بازگرداندند و گفتهاند که با هر طرحی که آسیب به محیطزیست برساند و مبنای کارشناسی نداشته باشد، موافق نیستند. وی افزود: در این مورد کارگروهی به ریاست رئیسجمهور تشکیل شده و ما همچنان پیگیر هستیم. استاندار با اشاره به سفر رئیسجمهور به استان گفت: حداقل ۲۶ هزار میلیارد تومان در حوزههای مختلف راه، آموزش عالی، بنیاد مسکن و نوسازی مدارس تعریف شد. وی افزود: برای دانشگاه نیز هشت دستگاه اتوبوس در نظر گرفته شده که برای ایاب و ذهاب دانشجویان در اختیار دانشگاه قرار خواهد گرفت.
سیاستهای توسعه دانشگاهی استاندار با اشاره به سیاستهای توسعه دانشگاهی گفت: سیاست ما ارتقای کیفیت آموزش و پژوهش و فراهم کردن بستر برای تحصیل دانشجویان بدون دغدغه از جمله خوابگاه مناسب، استاد مجرب، نرمافزار و سختافزار علمی مناسب است و ارتباط دانشگاه و صنعت نیز باید برقرار شود. وضعیت اشتغال استان استاندار در پاسخ به سؤال درباره نرخ بیکاری گفت: خوشبختانه نرخ بیکاری مناسب است، مسئله اصلی نرخ مشارکت اقتصادی است. اکنون این نرخ ۶.۶ درصد است که در مقایسه با ۹ درصد کشوری، وضعیت بسیار بهتری داریم. در پایان این مراسماز فعالان عرصههای علمی و دانشگاهی و همچنین به مناسبت روز مادر از مادر شهید برزو فروتنی با اهداء لوح سپاس تقدیر شد.