مدیر کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی استان همدان با معرفی فرصتهای سرمایهگذاری همدان، از سرمایهگذاران آسیای میانه برای بازدید از ظرفیتها و جاذبههای پایتخت تاریخ و تمدن ایران دعوت کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، محسن معصومعلیزاده در پاویون اکسپوی کیش و در جمع میهمانان و فعالان اقتصادی از کشورهای آسیای میانه، با معرفی توانمندیهای متنوع همدان، این استان را به عنوان یکی از قطبهای مهم تاریخی، فرهنگی و اقتصادی کشور معرفی کرد.
مدیرکل میراثفرهنگی استان همدان با تأکید بر جایگاه همدان به عنوان «پایتخت تاریخ و تمدن ایران»، ظرفیتهای استان در حوزههای گردشگری، میراثفرهنگی و زیرساختهای سرمایهگذاری را تشریح و از سرمایهگذاران خارجی برای حضور و مشارکت در پروژههای اقتصادی استان دعوت کرد.
حضور مدیرکل میراثفرهنگی و تیم اقتصادی استان همدان در اکسپوی سرمایهگذاری کیش در راستای سیاستهای کلان جذب سرمایه، توسعه تعاملات بینالمللی و معرفی فرصتهای اقتصادی استان انجام شده و زمینه ساز تقویت ارتباطات اقتصادی با کشورهای آسیای میانه خواهد بود.