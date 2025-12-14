پخش زنده
امروز: -
فرمانده نیروی دریایی ارتش گفت: امروز نداجا بهعنوان نیرویی حیاتی و تعیینکننده شناخته میشود و آنچه در عرصه دریا رقم میخورَد، مبتنی بر همت، اراده، دانش و ایمان است.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما، امیر دریادار «شهرام ایرانی» در آیین رونمایی از آثار جدید موسیقایی نیروی دریایی ارتش که صبح امروز (یکشنبه) در ستاد فرماندهی نداجا برگزار شد، به جایگاه راهبردی نیروی دریایی در سالهای پس از انقلاب اسلامی اشاره کرد و اظهار داشت: این راه، راه ادامهداری است. امروز نیروی دریایی ارتش از سوی رهبر معظم انقلاب اسلامی، بهعنوان یک نیروی حیاتی و تعیینکننده لقب گرفته است.
دریادار ایرانی به نقش محوری هنر در ماندگاری دستاوردها اشاره و با تقدیر ویژه از هنرمندان و پیشکسوتان حاضر، بر جایگاه هنر در حفظ و انتقال هویت و افتخارات دریایی کشور تأکید کرد.
فرمانده نیروی دریایی ارتش، هنر روایت و قصهگویی را از زیباترین و مؤثرترین ابزارهای انتقال مفاهیم عمیق دانست و افزود: آنچه امروز به دست ما رسیده، حاصل تلاش ارزشمند هنرمندانی است که با دقت، تعهد و ذوق، این روایتها را گردآوری و به شکلی فاخر عرضه کردهاند.
وی با اشاره به حجم گسترده فعالیتها و مجاهدتها، عنوان کرد: آثار رونماییشده، تنها بخشی از عمق زحمات انجامشده است. آنچه امروز ارائه شده تنها گوشهای از یک اقیانوس تلاش و مجاهدت است.
دریادار ایرانی در ادامه به نامگذاری هوشمندانه یکی از آثار با عنوان «مروارید» اشاره و بیان کرد: نام مروارید هوشمندانه انتخاب شده است؛ چراکه صید آن دشوار، اما بسیار ارزشمند است و هرچه زمان میگذرد، ارزش آن بیشتر میشود.
فرمانده نیروی دریایی ارتش ادامه داد: پیشکسوتان نداجا همان مرواریدهای گرانبهایی هستند که تجربه، ایمان و راهبرد را به نسلهای بعد منتقل کردهاند.
وی توکل و توسل را از ارکان اصلی هویت این نیرو برشمرد و گفت: دینداری و دینباوری در نیروی دریایی ارتش نهادینه است و همین باور سبب شده نامهایی، چون «ناخدا عباس» و «عملیات مروارید» در تاریخ ماندگار شوند. این مسیر نهتنها کمرنگ نمیشود، بلکه با توکل بر خدا و توسل به اهلبیت (ع) روزبهروز پررنگتر خواهد شد.
دریادار ایرانی در ادامه به جایگاه راهبردی کنونی نیروی دریایی ارتش اشاره کرد و افزود: امروز نداجا بهعنوان نیرویی حیاتی و تعیینکننده شناخته میشود و این مسیر ادامهدار است. تاریخ امروز با گذشته متفاوت است و آنچه در عرصه دریا رقم میخورَد، مبتنی بر همت، اراده، دانش و ایمان است.
فرمانده نداجا با قدردانی از هنرمندان حاضر در این مراسم، خاطرنشان کرد: نیروی دریایی ارتش همچون گذشته دست یاری به سوی جامعه هنری دراز میکند و هر اقدامی که در توان داشته باشد، برای تداوم این مسیر انجام خواهد داد؛ چراکه عبور از طوفانها تنها با اتحاد، انسجام، کار جمعی و توکل بر خدا امکانپذیر است.