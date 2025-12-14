به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست برخی باشگاه‌های لیگ برتری زمان برگزاری دیدار‌های هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و این دیدار‌ها در سه روز ۲۲، ۲۳ و ۳۰ آذرماه پیگیری می‌شود.

سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران دو دیدار امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) را اعلام کرد که برنامه بازی‌ها و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:

ورامین – سالن شهید گل‌عباسی، ساعت ۱۴:۳۰

سایپا تهران – شهرداری ارومیه

ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: مهدی نویدی نو و داور دوم: جواد مرآتی

اردکان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶

چادر ملو اردکان – فولاد مبارکه سپاهان

ناظر فنی: امیرهوشنگ منظمی، ناظر داوری: مسعود قاری، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه