سازمان لیگ فدراسیون والیبال ناظران و داوران دو دیدار لیگ برتر مردان در هفته ششم را اعلام کرد.
به گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما، با درخواست برخی باشگاههای لیگ برتری زمان برگزاری دیدارهای هفته ششم لیگ برتر والیبال مردان تغییر کرد و این دیدارها در سه روز ۲۲، ۲۳ و ۳۰ آذرماه پیگیری میشود.
سازمان لیگ فدراسیون والیبال با هماهنگی کمیته داوران، ناظران و داوران دو دیدار امروز (یکشنبه ۲۳ آذرماه) را اعلام کرد که برنامه بازیها و اسامی ناظران و داوران به قرار زیر است:
ورامین – سالن شهید گلعباسی، ساعت ۱۴:۳۰
سایپا تهران – شهرداری ارومیه
ناظر فنی: خضراله ترابی، ناظر داوری: علی یاوری، داور اول: مهدی نویدی نو و داور دوم: جواد مرآتی
اردکان – سالن شهید سلیمانی، ساعت ۱۶
چادر ملو اردکان – فولاد مبارکه سپاهان
ناظر فنی: امیرهوشنگ منظمی، ناظر داوری: مسعود قاری، داور اول: مرتضی اکرمی، داور دوم: مجتبی بیداریان و داور ویدئوچک: نیما یزدان پناه