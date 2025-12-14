بازرس کل گیلان برای تعیین تکلیف کالا‌های انبار سازمان اموال تملیکی از انبار شهید بایندر بندرانزلی و لولمان بازدید کرد.

تعیین تکلیف کالا‌های انبار سازمان اموال تملیکی بندرانزلی و لولمان

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای گیلان؛ امروز احمد آقایی مدیرکل بازرسی گیلان برای تعیین تکلیف کالا‌های انبار سازمان اموال تملیکی از انبار شهید بایندر بندرانزلی و لولمان بازدید کرد.

احمد آقایی در حاشیه این بازدید گفت: در انبار شهید بایندر بندرانزلی خودرو‌های سبک و سنگین و در انبار لولمان محصولات آرایشی و بهداشتی و لوازم خانگی که کالا‌های متروکه و قاچاق به ارزش ۲ همت انبار شده که تکلیف و دستور فروش آن‌ها از سوی مراجع ذی صلاح صادر شده است.

رئیس اداره کل جمع آوری و فروش اموال تملیکی گیلان هم با اشاره به بازدید بازرس کل گیلان از این ۲ انبار ابراز امیدواری کرد فرآیند فروش این کالا‌ها به سرعت انجام شود.

احمدرضا موقری افزود: بنا داریم ۱۰۰ دستگاه تریلی انبار شهید بایندر بندرانزلی را که در ۲ سال گذشته قول تعیین تکلیف آن را داده بودیم در ۵ مرحله به مزایده بگذاریم.