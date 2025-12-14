پخش زنده
بندرعباسیها درحال آماده شدن برای شرکت در کهنترین جشن ایرانی، در آخرین شب پاییز هستند.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: به همین منظور نمایشگاه ویژه شب یلدا در سه راه جهانبار، محل دائمی نمایشگاههای بندرعباس برپا شده است.
علیرضا پیروی منش افزود: کالاها در ۲۳۰ غرفه این نمایشگاه، با پانزده تا ۲۰ درصد تخفیف عرضه میشود.
این نمایشگاه تا ۲۶ آذر ماه پذیرای شهروندان است.
یلدا به معنای زایش و تولد است و در هرمزگان به شب چله گَپ یا بزرگ معروف است.
هرمزگانیها این شب را به جشن و دورهمی خانوادگی میگذرانند.