به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز خلیج فارس؛ معاون نظارت و بازرسی سازمان صنعت، معدن و تجارت هرمزگان گفت: به همین منظور نمایشگاه ویژه شب یلدا در سه راه جهانبار، محل دائمی نمایشگاه‌های بندرعباس برپا شده است.

علیرضا پیروی منش افزود: کالا‌ها در ۲۳۰ غرفه این نمایشگاه، با پانزده تا ۲۰ درصد تخفیف عرضه می‌شود.

این نمایشگاه تا ۲۶ آذر ماه پذیرای شهروندان است.

یلدا به معنای زایش و تولد است و در هرمزگان به شب چله گَپ یا بزرگ معروف است.

هرمزگانی‌ها این شب را به جشن و دورهمی خانوادگی می‌گذرانند.