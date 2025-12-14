به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ؛ مرکز اصفهان؛ جانشین فرماندهی سپاه صاحب الزمان استان با اشاره به ایثار و جان‌فشانی رزمندگان در دوران دفاع مقدس گفت: آرامش و امنیت امروز کشور مرهون فداکاری شهدا و صبر و استقامت مادران و همسران آنان است که با ایمان و بردباری، بزرگ‌ترین امتحان الهی را با سربلندی پشت سر گذاشتند.

سردار سرتیپ دوم پاسدار علی فتحیان افزود:ترویج فرهنگ ایثار، شهادت و تبعیت از سیره و سبک زندگی شهدا می‌تواند به‌عنوان الگویی ماندگار برای جوانان امروز و نسل‌های آینده چراغ راه جامعه باشد.

در این مراسم، از مادران و همسران معظم شهدا تجلیل شد.

شهرستان هرند ١٨١ شهید تقدیم نظام و انقلاب کرده است و در حال حاضر، ۴٢ مادر شهید و ١٧ همسر شهید در قید حیات هستند.