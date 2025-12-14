آغاز عملیات عمرانی تعریض جاده‌های روستایی مرند

عملیات عمرانی تعریض جاده‌های روستایی دولت آباد، بنگین و هوجقان در بخش مرکزی شهرستان مرند به طول ۳ کیلومتر و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.