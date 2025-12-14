عملیات عمرانی تعریض جادههای روستایی دولت آباد، بنگین و هوجقان در بخش مرکزی شهرستان مرند به طول ۳ کیلومتر و با اعتبار ۱۰ میلیارد تومان آغاز شد.
به گزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز آذربایجان شرقی،عزت اله حبیب زاده نماینده مردم مرند و جلفا در مجلس شورای اسلامی در آغاز عملیات عمرانی تعریض جادههای روستایی در مرند گفت:جاده کنونی دهستان دولت آباد با حدود ۱۶ هزار نفر جمعیت جوابگوی حجم بالای ترافیک این روستا نیست و مطالبه چندین ساله مردم این منطقه است که عملیاتی میشود.
وی افزود: این جاده مسیر دسترسی روستاهای بنگین، هوجقان، ابرغان و چندین روستای دیگر است که باید تعریض شود.