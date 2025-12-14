پخش زنده
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری کشور بر اقدامات پیشگیرانه در حفاظت از منابع طبیعی تاکید کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز بوشهر، سرهنگ ذکریایی در جلسه معرفی فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی استان با اشاره به اهمیت پیشگیری از تصرفات، تخریب و حریق جنگلها و مراتع، خواستار تقویت گشتهای خودرویی و موتوری و همچنین بهرهگیری از ظرفیت نیروهای مردمی و هماهنگی با دهیاران و عشایر شد.
وی گفت:هر دهیاری میتواند به عنوان یک پایگاه اطفاء حریق و دیدهبان حفاظت از منابع طبیعی عمل کند و عشایر نیز میتوانند نماینده یگان حفاظت در این زمینه باشند.
فرمانده یگان حفاظت منابع طبیعی کشور جلب مشارکت مردمی را در اولویت اقدامات راهبردی این یگان دانست و بر اجرای سیاستهای ابلاغی ریاست سازمان تاکید نمود
سرهنگ ذکریایی بر اولویت پیشگیری از تشکیل پروندههای غیرضروری با حضور مستمر در عرصه و اجرای تبصره ماده ۵۵ قانون، تاکید کرد و گفت: هدف ما این است که اجازه ندهیم فردی عرصهای را تصرف یا ساختمانی در آن بسازد و به سازمان و نظام هزینهای تحمیل کند.
در پایان با قدردانی از زحمات سرهنگ رزمجو، سرهنگ مرادی به عنوان فرمانده جدید یگان حفاظت منابع طبیعی و آبخیزداری استان بوشهر معرفی شد.