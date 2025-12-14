معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان گفت: ۸۰۰ واحد نهضت ملی مسکن تا پایان امسال به متقاضیان در استان تحویل داده خواهد شد.

به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای استان خوزستان، مجید سعید دریس‌زاده با تشریح آخرین وضعیت طرح نهضت ملی مسکن در استان، با اشاره به ثبت‌نام ۳۱۱ هزار متقاضی مسکن در استان، بیان کرد: از این تعداد ۶۱ هزار نفر تایید نهایی شده‌اند.

وی اظهار داشت: تاکنون حدود ۳۱ هزار نفر برای واریز پیش‌پرداخت اقدام کرده‌اند که از این میان، ۲۲ هزار نفر موفق به واریز شده‌اند، همچنین حدود ۹ هزار نفر از متقاضیان متعلق به دهک‌های یک تا سه و تحت پوشش کمیته امداد و بهزیستی هستند که نیاز به واریز پیش‌پرداخت نداشته‌اند.

دریس‌زاده با بیان اینکه برای ۲۶ هزار نفر از متقاضیان تاییدشده، طرح نهضت ملی مسکن تخصیص یافته است افزود: این طرح‌ها در ۲ قالب «گروه‌ساز» با حدود ۱۲ هزار و ۹۰۰ نفر و «انبوه‌سازی» با حدود ۱۳ هزار و ۵۰۰ نفر اجرا می‌شوند که در مجموع ساخت حدود ۱۷ هزار واحد آغاز شده است.

معاون مسکن و ساختمان اداره کل راه و شهرسازی خوزستان به پیشرفت فیزیکی طرح‌ها اشاره کرد و گفت: هم اکنون حدود ۲ هزار واحد در مرحله نازک‌کاری، حدود یک هزار و ۸۰۰ واحد در مرحله پایانی عملیات ساختمانی و نزدیک به ۸۰۰ واحد نیز کاملا آماده تحویل به متقاضیان هستند.

وضعیت طرح جوانی جمعیت و طرح‌های مسکن مهر

دریس‌زاده در ادامه به وضعیت طرح جوانی جمعیت اشاره و تصریح کرد: در این بخش حدود ۷۸ هزار متقاضی ثبت‌نام کرده‌اند که ۵۶ هزار نفر در شهر‌ها و ۲۲ هزار نفر در روستا‌ها هستند که از این تعداد تاکنون ۳۴ هزار نفر تایید نهایی شده و برای ۹ هزار و ۴۰۰ نفر نیز قطعات زمین آماده‌سازی شده است.

وی درباره طرح‌های قدیمی مسکن مهر استان می‌گوید: طرح‌هایی که پیشرفت فیزیکی زیر ۳۰ درصد دارند، بر اساس تفاهم‌نامه‌های منعقدشده در حال تسویه و بازگشت به سبد دولت هستند، برخی از این طرح‌ها نیز قابلیت تبدیل به نهضت ملی مسکن را دارند که برای آنها تسهیلات مضاعف در نظر گرفته می‌شود.

بر اساس این گزارش استان خوزستان با بیش از ۵ میلیون نفر یکی از استان‌های پرجمعیت کشور به شمار می‌رود.