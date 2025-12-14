به گزارش خبرگزاری صداوسیما، فرشاد فیروزنیا افزود: ماموران در جریان گشت و کنترل مستمر در محدوده پناهگاه حیات وحش کاوه ده، موفق به شناسایی و دستگیری شکارچیان غیرمجاز قبل از اقدام به شکار شدند.

او ضمن اشاره به اینکه با متخلفان مطابق قانون برخورد شده است، گفت: پس از تشکیل پرونده، افراد دستگیرشده برای طی مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی افزود: در بازرسی از متخلفان، یک قبضه سلاح گلوله زنی، ۱۰ عدد فشنگ مربوط به سلاح و یک دستگاه دوربین شکاری کشف و ضبط شد.

سرپرست اداره حفاظت محیط زیست شهرستان فیروزکوه بر استمرار گشت‌های کنترلی و برخورد قاطع با هرگونه تخلف در مناطق تحت مدیریت این شهرستان تأکید کرد.