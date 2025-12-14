پخش زنده
سرشماری پستانداران بزرگجثه استان با حضور محیطبانان، تشکلهای مردمی و سازمانهای مردمنهاد از منطقه حفاظتشده باشگل تاکستان آغاز شد.
بهگزارش خبرگزاری صداوسیما مرکز قزوین، رمضانی معاون محیط طبیعی اداره کل محیط زیست استان گفت: این سرشماری با هدف بهرهگیری از مشارکت مردمی و نظارت عمومی بر روند کار انجام میشود تا نتایج دقیقتری به دست آید.
رمضانی افزود: منطقه حفاظتشده باشگل با وسعت ۲۵ هزار هکتار و برخورداری از ۵ هزار هکتار منطقه امن، با وجود شرایط شکننده زیستمحیطی، طی سالهای اخیر شاهد رشد جمعیت پستانداران بوده است.
وی اضافه کرد: بر اساس برآورد کارشناسان، انتظار میرود در این سرشماری حدود ۱۲۰ تا ۴۰۰ رأس آهو در منطقه شمارش شود که نشاندهنده روند رو به رشد جمعیت این گونه ارزشمند در استان است.