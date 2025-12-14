پخش زنده
سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی از اضافه شدن یک رشته کاربردی به رشتههای مقطع کارشناسی ارشد دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند خبر داد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیمای خراسان جنوبی،مصلحی سرپرست دانشگاه پیام نور خراسان جنوبی گفت: با توجه به ظرفیت معدنی استان با پیگیریهای صورت گرفته رشته زمین شناسی گرایش کانیها و سنگهای صنعتی به رشتههای ارشد دانشگاه پیام نور مرکز بیرجند اضافه شده و از مهر ۱۴۰۵ دانشجو خواهد پذیرفت.
مصلحی افزود: پیرو انتشار دفترچه ثبت نام کارشناسیارشد ناپیوسته سال ۱۴۰۵ در سایت سازمان سنجش داوطلبان میتوانند برای ثبت نام و انتخاب هر کدام از ۱۸ کد رشته محل این دانشگاه در مراکز بیرجند، قاین، فردوس و طبس به سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی: www.sanjesh.org مراجعه کنند.
این دانشگاه از مهر امسال نیز در دو رشته جدید و کاربردی برنامه ریزی درسی و مدیریت منابع انسانی دانشجو پذیرفت.