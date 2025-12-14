۲۸۷ هزار و ۷۸۰ نخ سیگارت و ۷۱۰ بسته تنباکوی خارجی قاچاق به ارزش ۳۰ میلیارد ریال در اردبیل کشف و ضبط شد.

به گزارش خبرگزاری صداوسیما، مرکز اردبیل سردار جواد تقوی، فرمانده انتظامی استان اردبیل اظهار کرد: در تداوم اجرای طرح سراسری مبارزه با قاچاق کالا و ارز با اولويت مبارزه با قاچاق سيگار و مواد دخانی و در پی دريافت گزارش‌های مردمی مبنی بر دپوی مواد دخانی در مغازه‌ای در ميدان "ايثار"، مأموران پليس امنيت اقتصادي اردبيل بررسی‌های لازم را انجام و از صحت گزارش‌های دريافتی اطمينان حاصل کردند.

وی افزود: با تشکيل اکيپ عملياتی، مأموران پليس امنيت اقتصادی به آدرس اين مغازه اعزام شدند که در بازرسی‌های انجام شده ۲۸۷ هزار و ۷۸۰ نخ سيگارت و ۷۱۰ پاکت تنباکو خارجی قاچاق جاسازی شده کشف و يک نفر دراین‌رابطه دستگير شد.

فرمانده انتظامی استان اردبيل با اشاره به تشکيل پرونده دراین‌رابطه و ارسال آن به اداره تعزيرات حکومتی گفت: ارزش کشفيات اين عمليات برابر اظهارنظر کارشناسان بالغ بر ۳۰ ميليارد ريال است.

سردار تقوی تأکید کرد: تلفن ۱۱۰ پليس آماده دريافت گزارش‌های مردمی دررابطه‌با قاچاق کالا و ارز و مايحتاج ضروری اقشار اجتماعی است.