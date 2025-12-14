پخش زنده
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما آذربایجان غربی؛ بمنظور بررسی مسائل و مشکلات محلههای شهرستان قرارگاه تحقق محلههای مردم سالار اسلامی در مسجد قاسمیه تکاب تشکیل و مسائل و مشکلات اهالی و محله زمزم تکاب با حضور مسؤلان شهرستان بررسی و برای رفع دغدغههای مردمی تصمیماتی اتخاذ شد.
سرهنگ کرامتی افزود :این ایده به همت ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب و با حضور محمد نیکنام فرماندار تکاب، حجت الاسلام مصطفی کوهی امام جمعه، فرمانده ناحیه مقاومت بسیج سپاه تکاب، جانشین انتظامی و تعدادی از روسای ادارات شهرستان و اهالی محله زمزم این شهرستان برگزار و مسائل و مشکلات مردمی، محله و عمران کوچههای آن بررسی شد.
وی گفت: در این نشست مشترک مسائل و مشکلات مردمی و محله با حضور مسئولان مورد کنکاش قرار گرفته و ضمن پاسخگویی آنها به خواستههای مردمی، تصمیماتی برای رفع کلی دغدغههای مردمی اتخاذ شد.