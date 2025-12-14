پخش زنده
پایگاه اینترنتی ترتیل بیش از ۴۰ دوره تلاوت کامل قرآن کریم از مرتلان شاخص جهان اسلام را با قابلیت پخش آنلاین و همچنین دانلود و ذخیرهسازی، بارگذاری و منتشر کرد.
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما ، پایگاه اینترنتی tartil.org با گردآوری مجموعهای متنوع از ترتیلهای استادان جهان اسلام، زمینه مناسب برای شنیدن، تدبر و انس بیشتر با کلام وحی فراهم کرده است.
براساس اعلام این پایگاه، تاکنون بیش از ۴۰ دوره تلاوت کامل قرآن کریم از مرتلان شاخص جهان اسلام در سایت tartil.org بارگذاری شده است. همۀ تلاوتها قابلیت پخش آنلاین و همچنین دانلود و ذخیرهسازی دارند و فایلهای صوتی با دقت و از میان باکیفیتترین نسخههای موجود انتخاب شدهاند.
در این پایگاه، ترتیل کامل قرآن کریم بهصورت تفکیکشده براساس سوره و جزء در اختیار مخاطبان قرار گرفته و تلاوتهایی با صدای استادان و قاریان شناخته شدهای همچون احمد دباغ، مهدی صیافزاده، عباس امامجمعه، معتز آقایی، دانیال انصاری (قاری نوجوان)، سعد الغامدی، عبدالعزیز عکاشه، علی الحذیفی، محمود علیالبنا، مصطفی اسماعیل، محمد جبریل، ماهر المعیقلی و دهها قاری دیگر در این مجموعه گردآوری شده است.
علاقهمندان میتوانند با مراجعه به بخش صوت پایگاه ترتیل، از تلاوتهای متنوع قرآن کریم بهرهمند شوند. همچنین این پایگاه اینترنتی با مرکز تخصصی آموزش حفظ قرآن کریم فعالیت دارد و اخبار و آموزشهای مرتبط از طریق کانال رسمی آن در پیامرسان ایتا در دسترس قرآندوستان قرار دارد.
پایگاه ترتیل با رویکردی تخصصی و محتوایی غنی، تلاش میکند گامی مؤثر در گسترش فرهنگ تلاوت، حفظ و انس با قرآن کریم در فضای مجازی بردارد.
پایگاه اینترنتی tartil.org به عنوان یکی از پایگاههای اینترنتی تخصصی در حوزه قرآن کریم، با هدف تسهیل دسترسی علاقهمندان به تلاوتهای کامل قرآن کریم، راهاندازی شده است.